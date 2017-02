Verdachte overval cafetaria is 19-jarige Tolberter

De politie heeft donderdagavond een 19-jarige Tolberter gearresteerd voor betrokkenheid bij een overval op een cafetaria in Nieuw-Roden eerder die avond. De verdachte werd aangehouden vlak bij Roderesch.

Een getuige zag op de hoofdstraat in dat dorp een verdachte man lopen en waarschuwde de politie. Agenten konden de 19-jarige man uit Tolbert even verderop oppakken dankzij een goede omschrijving van de getuige.De dader gebruikte bij de overval een wapen en nam geld mee. Vanwege het onderzoek naar de overval kan de politie niets zeggen over de exacte buit en het wapen. Het gaat in dit geval om zogenaamde daderinformatie. Die gebruikt de politie bij het verhoren van de verdachte.