Kids2b neemt Damster peuteropvang over

(Foto: gemeente Appingedam)

Kinderopvangorganisatie Kids2b gaat de twee peuterspeelzalen in Appingedam overnemen. Op dit moment is de peuteropvang nog in handen van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA).

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor peuterspeelzalen. Omdat deze nieuwe regelgeving volgens de gemeente niet past bij een gesubsidieerde welzijnsinstelling, is besloten om de opvang over te dragen aan Kids2b. Dat bedrijf is actief in acht gemeentes in Noord-Groningen.



De peuterspeelzalen worden op 1 april overgedragen. De gemeente Appingedam en Kids2b willen ervoor zorgen dat de kinderen, ouders en medewerkers hier zo min mogelijk van merken.

Door: RTV Noord Correctie melden