'Provincie moet maatregelen nemen tegen falende incheckpalen van Arriva'

De provincie moet maatregelen nemen tegen niet werkende in- en uitcheckpalen, zoals die van Arriva op station Veendam. Dat vindt de SP-fractie in de Provinciale Staten.

Maandag waren er lange wachtrijen op het perron van station Veendam. Daar was één van de twee in- en uitcheckpalen al maanden kapot.Volgens Raymond Jousma, SP-statenlid in Groningen, is de maat nu vol. 'Reizigers raken geïrriteerd van de lange wachttijden en missen hun trein. Arriva moet dit gaan oplossen.'De SP vraagt het provinciebestuur om van Arriva maatregelen te eisen. Jousma: 'Je zou bijvoorbeeld mobiele palen kunnen inzetten. Ook kun je meer palen op stations neerzetten, om zulke problemen voortaan te voorkomen.'Volgens een woordvoerder van Arriva is het euvel op woensdag al verholpen. Een reparatie liet enige tijd op zich wachten omdat er gewacht werd op een nieuw onderdeel. Incheckpalen Arriva hebben weer kuren (juli 2016)