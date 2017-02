Lagere teams voetballen komend weekend niet

(Foto: SXC/John Hartley (Creative Commons))

De KNVB heeft alle voetbalwedstrijden in het noorden voor dit weekend in categorie B afgelast.

Wie spelen er vooralsnog wél?

Onder categorie B vallen de lagere (jeugd)elftallen. De (jeugd)teams in categorie A komen ijs en weder dienende wél in actie.



In de categorie A zitten:

- Senioren tot en met de reserve 3de klasse

- Vrouwen tot en met de 3de klasse

- JO19, JO17 en JO15 tot en met de 1ste klasse

- JO13 tot en met de hoodfklasse



Houd voor de actuele stand van zaken de publicatie van je eigen voetbalclub in de gaten.

Door: RTV Noord Correctie melden