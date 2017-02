SP en Gemeentebelangen vinden elkaar: geen herindeling voor Veendam

Een herindeling van Veendam, Pekela en Stadskanaal lijkt van de baan. In Veendam is een meerderheid van de gemeenteraad tegen de herindeling.

De fracties van Gemeentebelangen en SP hebben dat donderdagavond in een gezamenlijk overleg uitgesproken. De fractie van VUK liet maandag al weten tegen te stemmen. Daarmee is de meerderheid een feit.Gemeentebelangen en de SP lieten maandag al voorzichtig doorschemeren tegen de herindeling te zijn.'We zijn er nu wel uit', zegt SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille. 'Het wordt gewoon een 'nee'. We zochten de bevestiging bij elkaar, dat hadden we nog niet nadrukkelijk gedaan. Nu wel.'Christel Knot, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, bevestigt dat er overeenstemming is. Toch viert Knot nog geen feestje. 'Er moet op 28 februari eerst nog wel gestemd worden', zegt ze. 'Het is pas zeker als de inkt is opgedroogd en de hamer heeft geslagen.''Er kan inderdaad nog van alles gebeuren tot aan de 28ste', aldus Schoonewille. 'Maar het zou raar zijn als je dan terugkomt op je standpunt.'Het provinciebestuur wil nog niet inhoudelijk reageren op de ontwikkelingen in Veendam. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wil de drie raadsvergaderingen op 28 februari afwachten.