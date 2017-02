Minister Plasterk maakt reclame: 'Westerwolde, daar zou ik zo naartoe willen'

'Westerwolde, daar zou ik zo naartoe willen'. Met die woorden maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deze week in de Tweede Kamer reclame voor Westerwolde. Hij deed dat tijdens beraadslagingen over de gemeentelijke herindelingen.

Plasterk pakte de fusie tussen Westerwolde en Bellingwedde eruit als goed voorbeeld van een herindeling.'De interne samenhang is groot, er is een eenduidige gerichtheid op een groene woon- en landbouwgemeente. 'Als je dat zo leest, zou ik er zo naar toe willen. Dus weet het allemaal te vinden,deze prachtige gemeente', zo sprak Plasterk zijn lovende woorden over Westerwolde tegen de Kamer.Gebruik je de RTV Noord-app, kijk de video dan hier