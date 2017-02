Bacuna keert tegen Feyenoord terug in de basis

Juninho Bacuna begint zaterdagavond in de basis van FC Groningen in het duel met Feyenoord. Hij is volledig hersteld van een blessure.

FC Groningen-trainer Ernest Faber wilde vrijdag niet ingaan op de opstelling, maar de voortekenen zijn dat er weinig verandert.Bacuna vervangt Samir Memisevic, die weer plaatsneemt op de bank.Spits Tom van Weert is hersteld van een blessure, maar nog niet fit genoeg. Hij zit niet bij de selectie. Dit geldt wel voor Ajdin Hrustic.Beide ploegen ontmoetten elkaar in het Noordlease Stadion op de eerste speeldag van het seizoen. Het werd 0-5.In de afgelopen negen ontmoetingen lukte het de FC niet te winnen in De Kuip. Vorig seizoen werd het 1-1 in Rotterdam. Michael de Leeuw zette de Groningers op voorsprong. Tonny Vilhena maakte gelijk.Feyenoord-FC Groningen is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Henk Elderman verslag.Daarnaast is het duel zaterdag te volgen via het liveblog in de app en op de website.