Veendammer 'nee' tegen herindeling doet pijn in Stadskanaal

Er is diepe teleurstelling en tegelijkertijd ook flinke blijdschap. In Stadskanaal en Pekela wordt verschillend gereageerd op het besluit van de SP en Gemeentebelangen in Veendam om 'nee' te zeggen tegen een herindeling.

Samen met VUK – die fractie sprak zich al eerder uit tegen de herindeling – is er nu een meerderheid in de Veendammer gemeenteraad.De 'nee' komt vooral hard aan in Stadskanaal, waar de raad unaniem voor een herindeling is. Raadslid Klaas Pals (D66) noemt de huidige situatie 'dieptreurig'. 'Ik had dit ook niet verwacht, want Veendam en Stadskanaal werken altijd nauw en goed samen', zegt hij. 'En nu laten de politieke partijen het zitten.'Volgens Pals moeten de raadsleden meer over hun eigen grens heen kijken. 'Als lokale politicus moet je kijken naar hoe je het hele gebied sterker maakt en niet alleen naar je eigen gemeente.'Raadslid Jur Mellies van de Fractie Mellies houdt hoop op een goede afloop. 'Maar ik zie het somber in', zegt hij. 'Ik denk dat we als gebied zoveel beter af zijn als we de koppen bij elkaar steken, dus dit is dan een heel nare ontwikkeling.'De fracties van het CDA en de ChristenUnie in Stadskanaal willen nog niet inhoudelijk reageren op het besluit van SP en Gemeentebelangen. Klaas Pals vindt dat een gemiste kans. 'Als dit het verhaal is van Veendam, dan mag je best je diepe teleurstelling uitspreken. Misschien krabben ze zich daar dan nog eens achter de oren.'Bij de SP in Stadskanaal zijn ze verbaasd over 'de draai' van Gemeentebelangen Veendam. Evert Idema: 'Die partij zag altijd de noodzaak van herindeling, maar wat nu de angst is, kan ik niet goed inschatten. Misschien een kwestie van eigen belang?'Idema vindt het niet verstandig dat dit besluit nu al genomen lijkt in Veendam. 'Zo beïnvloed je de vergadering voor ons', zegt hij. En dat zet Idema aan het twijfelen of zijn partij zelf eigenlijk wel voorstander is van een herindeling met een gemeente die niet wil.De lachende derde in het verhaal is de SP in Pekela. Fractievoorzitter Pim Siegers is fel tegenstander van de herindeling en noemt het nieuws 'geweldig'. 'Dit is een mooie dag', zegt hij.Toch hangt Siegers de slingers nog niet op. 'De druk op Gemeentebelangen zal in Veendam wel toenemen, door andere partijen of burgemeesters. Maar nu hun besluit zo naar buiten is gebracht, heb ik goede hoop dat ze vasthouden aan hun standpunt.'De PvdA in Pekela laat het eigen besluit hierdoor in ieder geval niet beïnvloeden. 'Wij zijn gewoon voor een herindeling, ons standpunt zal niet veranderen', zegt fractievoorzitter Henk Busemann. Wel vraagt hij zich af wat er gaat gebeuren als Veendam op 28 februari ook formeel 'nee' zegt. 'Gaan we dan alleen met Stadskanaal herindelen?'In Veendam zelf balen de voorstanders van een herindeling. 'We hadden de kans om over grenzen heen te kijken en door dit besluit van de meerderheid isoleren we onszelf', zegt Ans Grimbergen (PvdA). 'Een gemiste kans.'Alian Spelde van D66 staat er net zo in. 'Ik denk dat we nu stil blijven staan en over een aantal jaar alsnog aan de beurt zijn, al dan niet gedwongen', zegt zij. 'Maar laten we ook nog niet te veel op de zaken vooruit lopen. Het moet op 28 februari eerst nog maar eens gebeuren.'Op dinsdag 28 februari vergaderen de gemeenteraden van Pekela, Stadskanaal en Veendam tegelijkertijd over de herindeling. Dat is ook het moment waarop het besluit definitief valt.