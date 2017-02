Zeehondenhelper Hessel Wiegman overleden

(Foto: RTV Noord)

Hessel Wiegman van de zeehondenopvang Terschelling is plotseling overleden. De markante eilandbewoner is 69 jaar geworden.

Lange tijd ving Wiegman zeehonden thuis op, tegen de regels in. Vorig jaar kreeg hij een vergunning van het ministerie van Economische Zaken om hulpbehoevende zeehonden op te vangen. De laatste maanden van zijn leven was de zeehondenhelper bezig met het realiseren van een zeehondenopvang op het eiland.



Wiegman was al enige tijd ziek maar toch kwam zijn overlijden in de nacht van donderdag op vrijdag onverwachts.

