Meer dan vierhonderd computerprogrammeurs sluiten zich dit weekend op

The Big Building bij het Groninger Hoofdstation is dit weekend het epicentrum van een zogeheten Blockchain Hackathon. Meer dan 450 deelnemers van over de hele wereld, van Hong Kong tot de Verenigde Staten, doen mee aan de marathon computerprogrammeren.

Tijdens de hackathon moeten de deelnemers in teams een werkende computeroplossing vinden voor een maatschappelijk probleem. Zo houdt een groep zich bezig met de energietransitie, terwijl andere teams zich buigen over pensioenen of digitale identiteit.



Uitputtingsslag

'Het wordt een uitputtingsslag', weet organisator Rutger van Zuidam, 'maar bij de deelnemers komt zoveel energie vrij dat ze weinig merken van de vermoeidheid. Die energie krijgen ze van de samenwerking en van de andere groepen die hier aan de oplossing van een probleem werken.'



De hackathon duurt tot zondagmiddag. Er is een goedgevulde prijzenpot voor de groepen die de beste oplossingen aandragen. Het evenement werd geopend door prins Constantijn. Hij is nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen van de blockchain-technologie.

