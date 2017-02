Asscher doet oproep aan Primark-personeel: 'Meld je bij de Inspectie'

Minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken roept ontevreden medewerkers van winkelketen Primark op zich te melden bij de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. 'Op het moment dat de Inspectie serieuze meldingen binnenkrijgt, gaan ze ernaar kijken', zegt een woordvoerder van de minister in reactie op de berichtgeving van RTV Noord.

Bij de omroep zijn tot nu toe meer dan 1300 reacties binnengekomen over de arbeidsomstandigheden bij de Ierse winkelketen. Op het ministerie van Sociale Zaken volgen ze de kwestie met belangstelling: 'Er is duidelijk een breed signaal dat dit leeft onder medewerkers en dat er mogelijk iets mis is.'Asscher wil nog niet persoonlijk ingaan op de mogelijke misstanden. 'In algemene zin staat de minister voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt, maar het is heel lastig om via de media uitspraken te doen over een bedrijf. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat er nu precies aan de hand is', zo zegt zijn woordvoerder.Bij de Inspectiedient is tot nu toe geen enkele melding binnengekomen van Primark-medewerkers.Primark is nog steeds bezig met het formuleren van een reactie.