Woede om uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

(Foto: Martin Drent / RTV Noord) Omwonende Robert Wagenvoort ziet meer windmolens niet zitten (Foto: Martin Drent / / RTV Noord)

'Misschien staan wij als omwonenden niet meteen met spandoeken voor het gemeentehuis, maar we ervaren de uitbreiding van het windpark als een groot probleem. Daarom heeft u wel een probleem met ons.'

Dat schrijven elf omwonenden van windpark Delfzijl Zuid in een brief aan de gemeente Delfzijl. Ze hebben op dit moment uitzicht op 34 windmolens en er zijn plannen om het windpark uit te breiden met zestien nieuwe turbines van 100 tot 136 meter hoog.



Huis daalt in waarde

De omwonenden zien nog meer windmolens niet zitten. 'Je huis wordt op deze manier niet echt veel meer waard, in tegendeel', zegt Robert Wagenvoort, een van de ondertekenaars van de brief.



Daarnaast ergeren de bewoners zich eraan dat de gemeente doet voorkomen alsof ze er geen problemen mee hebben. 'Op diverse bijeenkomsten laat wethouder Rijzebol weten dat er geen problemen zijn met de bewoners over de uitbreiding van het windpark. Maar dat is gewoon niet waar.'



Wel op de hoogte

Wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl zegt wel degelijk op de hoogte te zijn van de frustratie van de omwonenden. 'Wij weten heel goed in het gemeentehuis dat er nog geen akkoord is met de direct omwonenden. Wij doen niks anders dan pleidooien houden bij ontwikkelaar Ventolines om dat zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen, anders geven we geen vergunning.'



Rijzebol vervolgt: 'Eind oktober had ik de ontwikkelaars laten weten dat zij om tafel moeten met de omwonenden. Dat heb ik ze afgelopen maandag opnieuw laten weten, want er is nog steeds geen overeenstemming', zegt de wethouder



Snel een afspraak

Ventolines laat weten 'als goede buren met de omwonenden om te willen gaan'. 'Er zijn drie informatieavonden georganiseerd en onlangs heeft Ventolines een gesprek gevoerd met acht huishoudens aan de zuidkant van het geplande windpark. De bewoners hebben hun zorgen en wensen kenbaar gemaakt. Ventolines deelt deze zorgen met de initiatiefnemers van de windmolens en overheden en komt binnen drie weken met een reactie. Hiervoor is inmiddels een afspraak gemaakt.'

Door: RTV Noord Correctie melden