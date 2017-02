Ronald ontmoet Prins Constantijn

(Foto: RTV Noord)

Ronald is vrijdag bij de opening van de Blockchain Hackathon geweest. En da's een moeilijk woord voor 400 computerdeskundigen, die in een weekend tijd oplossingen moeten programmeren voor alledaagse en wereldse problemen.

In The Big Building in Groningen, waar de Hackathon wordt gehouden, liep Ronald niemand minder dan Prins Constantijn tegen het lijf. 'Huh? Wat doet u hier?'

