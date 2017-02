Griepgolf zorgt voor problemen op scholen: juf ziek en invaljuf ook

Scholen in onze provincie hebben last van de griepgolf. Voor leerkrachten die ziek worden is nauwelijks vervanging te vinden.

Iedere winter is het lastig om zieke leerkrachten te vervangen, dit jaar is het tekort wel heel groot.



Ook invaljuf ziek

Op basisschool De Starter in Groningen is het deze week ook raak. Een van de kleuterjuffen is geveld door griep. De kinderen zijn de eerste dagen verdeeld over de vier andere kleuterklassen, in afwachting van een invalleerkracht. Maar helaas: ook de invaller werd ziek.



Juf Amber vangt daarom vijf extra kinderen op, waardoor ze deze dagen een klas heeft van 31 leerlingen. 'Je moet je dagritme wat aanpassen, maar het lukt wel.'



Hardnekkige griep

O.D.S. De Starter is aangesloten bij schoolbestuur O2G2. Die stadse onderwijsorganisatie heeft een eigen pool van invallers, maar tegen een griepgolf als deze is niks opgewassen. Directeur Gerry van Ewijk van De Starter: 'Ik bespeur wel dat dit een hardnekkige griep is. Het is al de tweede golf, de eerste was in december.'



Transfercentrum

Ook andere schoolbesturen kampen met problemen door de griep. In de provincie zijn zestien schoolbesturen met 220 scholen aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum Groningen. Samen hebben ze meer dan honderdzeventig invallers in dienst die bij ziekte in actie komen. Ook die pool is voor de griepgolf niet groot genoeg.



434 aanvragen voor invallers

In de eerste dagen van februari waren er bij het transfercentrum 434 aanvragen voor invallers; in 128 gevallen lukte het niet om een invaller te leveren. Dat betekent dat dertig procent van de aanvragen moest worden afgewezen. Januari gaf een soortgelijk beeld. Een kwart van de 923 ziektegevallen kon niet met een invaller worden opgelost. In maanden zonder griepgolf is er nauwelijks een probleem; dan kan 96 procent van de aanvragen voor invallers worden vervuld.



Rianne Bruinsma van Slim Personeelsbemiddeling doet onder meer de planning voor de scholen van het Regionaal Transfercentrum. Haar baan is deze maanden niet makkelijk. 'Het is lastig om vervangers te vinden en de vervangers zelf worden ook nog ziek. In dertig procent van de gevallen lukt het niet om een invaller te regelen.'



Tekort

Volgens Van Ewijk en Bruinsma legt de griepgolf een structureel probleem bloot: er is een tekort aan leerkrachten. Van Ewijk: 'De oudere leerkrachten gaan met pensioen en er komen minder nieuwe leerkrachten bij.' Voornaamste reden daarvoor zijn de strengere toelatingseisen van de pedagogische academies. Daardoor kiezen minder studenten voor een opleiding tot leraar aan een basisschool.



Volgens Bruinsma komt daarbij dat een groep invalkrachten een paar jaar geleden voor een andere loopbaan heeft gekozen, omdat ze in het onderwijs geen vaste baan konden krijgen. 'Die mensen hebben een ander vak gekozen en die missen we op dit moment heel erg.'



Wet werk en zekerheid

Ook de Wet werk en zekerheid heeft een rol gespeeld. Scholen moeten invallers na een paar invalbeurten al een vast contract geven. Dat willen ze niet; dat zou te duur zijn. Inmiddels zijn de regels versoepeld en geldt er in de wintermaanden geen beperking meer op het aantal invalbeurten. Toch levert dat volgens Bruinsma ook niet genoeg nieuwe invalkrachten op. 'We hebben er misschien een handjevol bij gekregen door de versoepeling, maar er zijn gewoon te weinig leerkrachten.'

