Groninger bouwt eigen 'stemwijzer', maar moet offline

Een online stemwijzer bouwen binnen 24 uur. De 28-jarige Steven Liemberg uit Bad Nieuweschans wilde na de commotie rond de StemWijzer van ProDemos weten hoe moeilijk het is om zoiets te maken.

Hij gaf zichzelf daarbij een belangrijke extra opdracht mee: maak een stemwijzer die privacy-proof is.'De beste manier om dat te doen, is te zorgen dat je de stemwijzer volledig kunt downloaden en bij wijze van spreken de stekker uit je modem kunt trekken', vertelt Liemberg. 'Zo weet je zeker dat niemand mee kan kijken naar jouw politieke voorkeur. Mijn stemwijzer slaat ook helemaal niks op en maakt geen gebruik van cookies.'ProDemos heeft de stemwijzer van de Groninger ook gezien. Het bedrijf was er niet zo blij mee, aldus Liemberg. 'Ik overtrad hun merkrecht én het auteursrecht dat ze hebben op de stellingen en de antwoorden. Ze hebben mij op nogal botte wijze verzocht mijn stemwijzer zo snel mogelijk offline te halen en dat heb ik ook gedaan.'Inmiddels heeft Liemberg een nieuwe versie gemaakt waarbij gebruikers de data en stellingen van ProDemos zelf in de stemwijzer kunnen kopiëren. Wat hun politieke voorkeuren zijn, krijgt de maker niet te zien. 'Ik heb geen idee wat Nederland stemt.'Wie de alternatieve stemwijzer wil raadplegen, kan terecht op de site van Liemberg