Wat Aans! krijgt eerste Bosklopper Bokaal voor Trilploat

De Groningse band Wat Aans! heeft vrijdagavond de eerste Bosklopper Bokaal in de wacht gesleept. Een vakjury riep het nummer Trilploat uit tot het mooiste van 2016. Bij de Bokaal hoort ook een geldprijs van 1000 euro.

De winnaar werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens het Bosklopper Gala in theater vanBeresteyn in Veendam.Trilploat kreeg ook de publieksprijs, al moest Wat Aans! die prijs delen met Erwin de Vries voor zijn nummer Lözze Grond. Wat Aans! en De Vries kregen de Bé Wever Beker, vernoemd naar de onlangs overleden Veendammer festivalorganisator. In totaal waren liedjes van tien Groninger artiesten genomineerd Het Bosklopper Gala is een initiatief van Bert Hadders, samen met theater Van Beresteyn in Veendam. Het gala is vernoemd naar het fictieve karakter van Gradus J. Bosklopper die midden vorige eeuw met een bandrecorder Groninger volksliedjes vastlegde.