Handtekeningen zijn gezet, Kredietunie Westerkwartier kan van start

In Leek zijn vrijdagmiddag de handtekeningen gezet voor de oprichting van de Kredietunie Westerkwartier.

De Kredietunie is een organisatie waar ondernemers geld kunnen lenen om vernieuwende initiatieven te financieren.De Kredietunie is een initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Deze coöperatie is erop gericht de economie en de leefbaarheid in het Westerkwartier te versterken door lokale initiatieven te ondersteunen.De Kredietunie werkt als een coöperatieve bank. De leden, ondernemers in het Westerkwartier, leggen geld in dat wordt uitgeleend aan andere ondernemers in het gebied. De lening heeft een maximale looptijd van zes jaar. Gedurende de lening krijgt de lener begeleiding van een ervaren ondernemer.Willem Pastoor, eigenaar van Telecom Service Groep in Leek, is het eerste lid van de Kredietunie.