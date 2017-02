Aldi en Lidl willen naar oude steenfabriek, maar Delfzijl zegt 'nee'

(Foto: Groningen in Beeld/Netty van der Deen-Flikkema)

Supermarktketens Aldi en Lidl willen een filiaal openen op de plek van de voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl, maar de gemeente steekt hier een stokje voor.

'De ketens willen de fabriek slopen, maar hij komt bij ons op de lijst met karakteristieke panden', vertelt wethouder IJzebrand Rijzebol. 'Daarom is slopen geen optie.'



In het centrum

Daarnaast wil Delfzijl alle detailhandel zoveel mogelijk concentreren in het centrum van de havenstad. De Weg naar den Dam valt daarbuiten.



De Lidl zit op dit moment nog aan het Vennenplein, maar moet verhuizen vanwege de sloop van de Vennenflat. Daarom deed de supermarkt enkele weken geleden de aanvraag voor de locatie van de steenfabriek. 'De Aldi meldde zich vorige week bij ons, maar die moeten we ook teleurstellen', zegt Rijzebol.



Nieuwe woonzorgcentrum

De gemeente is nu samen met de Lidl op zoek naar een nieuwe locatie. 'We zitten bijvoorbeeld te denken aan het nieuwe woonzorgcentrum, in de buurt waar ze nu ook zitten. Maar daarover zijn we nog met hen in gesprek.'

