Dieven maken drumstel met emotionele waarde buit bij autokraak

De Groningse drummer Lielian Tan is ernstig gedupeerd nu enkele trommels van haar drumstel uit haar auto zijn geroofd.

Dat gebeurde dinsdag- of woensdagnacht in het noordelijk deel van de Groningse wijk Paddepoel.Voor de kenners: het gaat om een sparkling zilver Gretsch Catalina Club, 18 inch bassdrum, snare, tom en floortom. Op de bassdrum staat haar logo. Het bericht dat Tan plaatste op haar Facebookpagina is inmiddels een paar honderd keer gedeeld.Als professioneel drummer heeft Tan meerdere drumkits, maar dat maakt het verlies niet minder ingrijpend. 'Materieel gezien valt de schade wel mee, maar het is vooral de emotionele waarde', vertelt ze. 'Ik heb er heel veel optredens op gespeeld, ook in het buitenland. Het geluid van het drumstel wordt eigenlijk jouw geluid. Je hebt als muzikant een band met je instrument.'Tan hoopt dan ook van harte dat ze met haar trommels wordt herenigd. Mensen die de dieven hebben gezien met de trommels of weten waar ze zich bevinden, kunnen haar bereiken via haar Facebookpagina of haar website