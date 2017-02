Thijs Pot plaatst zich voor finale van The voice

(Foto: RTV Noord/Martin Drent)

Thijs Pot uit Stadskanaal is doorgedrongen tot de finale van The voice of Holland.

In de talentenshow van RTL4 sloeg hij vrijdagavond de eerste slag met het nummer This Town van Niall Horan.



'Jij was twee minuten lang de baas van deze tent', sprak coach Guus Meeuwis vol bewondering. Ook jurylid Ali B. was onder de indruk: 'Ik vond het heel mooi. En ik vind het ontzettend knap dat Thijs tegen alle verwachtingen in zover is gekomen.'



Thijs kreeg zoveel stemmen dat hij met gemak de eerste afvalronde overleefde. Daarmee was een finaleplaats weer een stapje dichterbij. Na zijn vertolking van Just The Way You Are van Bruno Mars stak Meeuwis zijn bewondering wederom niet onder stoelen of banken. 'Ik vind dat jij thuishoort op het podium. Jij moet absoluut verder.'



Het publiek thuis dacht er ook zo over, zodat Thijs volgende week opnieuw aan de bak moet.

Door: RTV Noord