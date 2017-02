Eeldenaar krijgt boete voor geweld en belediging

Een 50-jarige man uit Eelde moet een boete van duizend euro betalen voor het mishandelen van een andere Eeldenaar.

De dader heeft zich ook beledigend uitgelaten over het getinte slachtoffer en zijn familie. Hij moet daarom ook nog eens 250 euro aan smartengeld betalen meldt RTV Drenthe De man stond op 20 december 2014 samen met een kennis vuurwerk af te steken in de straat. Een buurman met een getinte huidskleur vroeg of ze dit elders wilden doen, gezien de harde knallen vlakbij zijn auto en huis. Hierop gingen de mannen met elkaar op de vuist, waarbij er over en weer klappen vielen. De getinte man hield er uiteindelijk een hersenschudding aan over.Toen de politie aankwam begon de Eeldenaar te schelden en liet zich racistisch uit naar de agenten en het slachtoffer.In de rechtszaal ontkende de man het hele verhaal. Na een aantal getuigenverklaringen geloofde de rechter deze ontkenning niet en veroordeelde hij de man tot het betalen van de boete.