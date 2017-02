Politie arresteert man die wegliep na ongeval

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De politie heeft een 52-jarige inwoner van Gasteren aangehouden. De man had vrijdagavond een eenzijdige aanrijding veroorzaakt op de Anlooërweg in Annen en was daarna weggegaan.













Het rijbewijs van de man is ingenomen. Hij had zijn beschadigde auto achtergelaten. De politie trof de man in beschonken toestand aan in de omgeving.Het rijbewijs van de man is ingenomen.

