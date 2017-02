Thijs Pot: 'Het kon denk ik niet beter'

Thijs Pot uit Stadskanaal is de koning te rijk met zijn finaleplaats in het televisieprogramma 'The Voice of Holland'. 'Het ging ontzettend goed' zegt de 19-jarige zanger over zijn optreden vrijdagavond bij de talentenshow van RTL.

Niet alleen Thijs was tevreden over zijn optreden, ook zijn coach Guus Meeuwis was vol lof. 'Jij was twee minuten lang de baas van deze tent.' Thijs was diep onder de indruk van de woorden van zijn coach: 'Dan gaat er van alles door je hoofd eigenlijk, heel onwerkelijk.'



'In de finale werkt het iets anders'

Volgende week is de finale van TVOH en Thijs kijkt daar dankzij zijn nieuwe liedjes met vertrouwen naar uit: 'Ik weet dat ze bij mijn stem passen'. De fans krijgen volgende week nog wel een verrassing voorgeschoteld. 'In de finale werkt het iets anders' zegt de zanger met een mysterieuze lach. Hoe het er dan aan toegaat mag Thijs niet verklappen.



Beker

De Stadskanaalster hoopt dat zijn zangavontuur nog lang doorgaat ook na TVOH. En over de uitslag van de finale is hij heel duidelijk: 'Ik hoop volgende week met een beker in mijn handen te staan'

Door: RTV Noord Correctie melden