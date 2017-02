Man berooft vrouw van tas

Een 57-jarige vrouw uit Delfzijl is vrijdagavond beroofd van haar tas. Ze wilde geld storten bij een automaat aan de Landstraat. Een onbekende man pakte toen de tas van de vrouw af.

De dader rende daarna weg richting het centrum. Hoeveel geld er is buitgemaakt wil de politie niet zeggen.



De politie gaat kijken of er camerabeelden zijn waar de dader op te zien is.

