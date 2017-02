Dierenambulance Winschoten weigert klein wild op te halen

Er is kritiek op de dierenambulance in Winschoten, omdat die regelmatig weigert klein wild op te halen.

Die kritiek komt onder andere van Pim Lollenga van dierenopvang Faunavisie Wildcare in Westernieland. 'De dierenambulances uit Stadskanaal, het Westerkwartier en zelfs Drenthe komen hier wel gewond of ziek wild brengen, maar die uit Winschoten niet'



Krakeend

Collin Nissink uit Kolham ondervond dat beleid aan den lijve. Hij vond een zieke krakeend en wilde die overdragen aan de ambulance, maar die weigerde te komen. Hij kreeg het advies de eend terug te zetten. 'Ergens kan ik het me in verband met de vogelgriep wel voorstellen' zegt hij. 'Maar je kunt op afstand toch niet bepalen of het vogelgriep is? En als het wel zo is, dan moet je zo'n zieke eend toch niet terugzetten, zodat ze andere dieren kan besmetten?'



Zelf brengen

Nissink bracht de eend uiteindelijk zelf naar de opvang van Faunavisie Wildcare in Westernieland. Daar bleek dat het dier geen vogelgriep heeft.



Dierenbescherming

De dierenambulance in Winschoten is de enige in Groningen die door de Dierenbescherming wordt geëxploiteerd. Volgens Frank van de Visse van de Dierenbescherming wordt het 'ophaalbeleid' mede bepaald door de hoeveelheid geld die gemeenten in het gebied willen betalen.



Beterschap

'Bovendien brengt de ambulance alle dieren naar een opvangadres in Ureterp, en die zit in verband met de vogelgriep vol', zegt Van de Visse. Hij belooft beterschap, en gaat naast Ureterp ook proberen afspraken te maken met Faunavisie over de opvang van klein wild.



Stuk beter

Met de krakeend gaat het inmiddels een stuk beter. Ze heeft goed gegeten, krijgt een kuurtje en mag over vijf dagen naar buiten.

