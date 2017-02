Noorder-Rondtochtensjaal wordt bevingsdeken

166 meter sjaal. Wat moet je er nog mee, nu de Noorder Rondtochten achter de rug zijn? Daar was de sjaal namelijk speciaal voor gemaakt. De oplossing is gevonden: binnenkort wordt er een bijzondere deken van gemaakt.

Twintig vrouwen van woongroep Warfumburen in Warffum zetten het breiwerk in elkaar. Het was bedoeld als versiering tijdens de Noorder Rondtochten. Dat wandelevenement kwam drie weken geleden door Warffum.De meterslange sjaal is noorderlicht-blauw. Dat was het thema van de Noorder Rondtochten, legt breister Betsy Hoek uit. Medebreier Coby de Vries zette zes meter sjaal in elkaar. 'Om het leuk te houden heb ik er figuurtjes in gebreid.'Nu gaat de sjaal naar Rottum. Het wordt onderdeel van de grote deken, waarmee het kleinste huisje van onze provincie wordt ingepakt. Dit is een actie van Milieudefensie om aandacht vragen voor het beter isolateren van huizen, zodat Gronings gas niet meer nodig is.Betsy Hoek heeft inmiddels de smaak van het breien flink te pakken. 'Het was ontzettend leuk. Jammer dat het is afgelopen.'Milieudefensie onthult het ingepakte huisje op vrijdag 3 maart.