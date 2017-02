Jong FC Groningen onderuit tegen Huizen

(Foto: Jan Kanning/JK Beeld)

FC Groningen -23 heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen laagvlieger SV Huizen met 2-0 verloren. Het was de eerste nederlaag voor de ploeg van trainer Alfons Arts na de winterstop.

Doelpuntloos

De eerste kans kwam al na drie minuten toen Zakir namens de thuisploeg stuitte op doelman Verkerk. Daarna stond Groningen-keeper Borgman tot twee keer toe een treffer van de gasten in de weg. Bij rust was het doelpuntloos in een verder erg rommelig duel.



Fouten

Na de pauze maakte de verdediging van FC Groningen twee kostbare fouten. Eerst werd een strafschop weggeven die door Guido de Graaf werd binnengeschoten. Vijf minuten later verdubbele Huizen de voorsprong. Na een goede combinatie maakte Aron Klaassen er 2-0 van.



Geen kansen

Vanaf dat moment liep de thuisploeg achter de feiten aan. Er werd nog wel druk gezet, maar echt grote kansen op de aansluitingstreffer waren niet meer te noteren. Jong FC Groningen staat op de zevende plaats in de derde divisie met 33 punten uit 23 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden