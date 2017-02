Defensieve fouten nekken ON tegen Sparta Nijkerk

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Ook de tweede wedstrijd na de winterstop heeft Oranje Nassau een forse nederlaag opgeleverd. Na de 4-1 tegen Flevo Boys was zaterdagmiddag Sparta Nijkerk met 6-1 te sterk voor de formatie van trainer Patrick Zwart.

Geflatteerd

De uitslag was geflatteerd. De Groningers gaven in een periode van tien minuten de wedstrijd volledig uit handen. In de 37e minuut liet ON-doelman Jelmer van der Meer de bal uit een afstandscchot van twintig meter los en was Davids er als eerste bij om de openingstreffer te scoren. Twee minuten later maakte Jesse Buitenhuis de tweede treffer namens Sparta Nijkerk.



Strafschop

In de 42e minuut werd Marco van der Heide namens de Groningers onderuit gehaald in het strafschopgebied door de doelman van Sparta Nijkerk. De scheidsrechter gaf een strafschop, maar liet de rode kaart achterwege tot ontsteltenis van de gasten. Erolind Derguti scoorde wel uit de penalty: 2-1. Vlak voor rust werd een dubieuze corner toegekend aan de thuisploeg en opnieuw Buitenhuis scoorde de derde treffer voor de thuisploeg.



Hoop laten varen

Oranje Nassau kon twee minuten na de hervatting alle goede hoop laten varen toen weer Buitenhuis de 4-1 aantekende. In het restant van de wedstrijd wisten van Waveren en van der Wal ook nog het doel te vinden.



Stand

ON blijft voorlaatste in de hoofdklasse B met dertien punten uit zeventien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden