Jules (11) uit Zuidhorn wint 'Muziekwedstrijd' van Prinses Christina Concours

De 11-jarige Jules van der Veen uit Zuidhorn heeft de finale gewonnen van De Muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours. De uitreiking was zaterdag in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

De Muziekwedstrijd is de grotendeels online versie van het concours, speciaal voor jonge kinderen. Jules had een filmpje ingestuurd waarin hij het stukvan Reinhold Glière speelt op piano. In totaal waren er 552 inzendingen.Zaterdag moesten hij en de overige vier finalisten in zijn leeftijdscategorie (9-12) spelen in Rotterdam. Een jury bepaalde uiteindelijk dat hij met de winst naar huis ging. In de jury zat onder anderen zangeres Tania Kross.Als prijs mag Jules nu onder meer een keer optreden in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ook krijgt hij masterclasses van bekende Nederlandse musici en concertkaartjes.Met De Muziekwedstrijd wil het Prinses Christina Concours kinderen stimuleren om muziek te maken. Het eigenlijke Prinses Christina Concours is voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar.