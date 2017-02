Kupers loopt limiet 800 meter voor EK indoor

Atleet Thijmen Kupers uit Groningen heeft zaterdag bij de NK indoor in Apeldoorn voldaan aan de limiet voor de Europese titelstrijd begin maart in Belgrado.

Hij liep zaterdag in de serie van de 800 meter 1.48,33 en bleef daarmee ruim onder de vereiste tijd van 1.49,00. De finale volgt zondag. De 25-jarige atleet startte snel en won zijn serie met overmacht.Kupers verdedigt zijn Nederlandse indoortitel in Apeldoorn. In de afgelopen vijf jaar was hij op de NK indoor steeds de beste op de 800 meter. In 2015 liep Kupers naar brons bij de EK indoor in Praag.Ook Bram Buigel en en Wilfred van Holst van Groningen Atletiek plaatsen zich voor de finale van de 800 meter op zondag. Clubgenote Suzanne Voorrips deed dit op deze afstand bij de vrouwen.Kogelstootster Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek werd tweede tijdens het NK. Van Klinken stootte de vier kilogram wegende kogel naar een afstand van 16,25 centimeter. Landskampioene werd opnieuw Melissa Boekelman van het Vughtse Prins Hendrik, zij kwam tot 17,54 meter.Sprinter Giovanni Codrington werd derde op de 60 meter in een tijd van 6,72 seconden. Nederlands kampioen werd Solomon Bockarie, hij was vierhonderdste seconde sneller.Devron Jepma van het Rotterdamse PAC finishte éénhonderdste seconde voor Codrington als nummer twee.