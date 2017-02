Lees terug: Expeditie Grunnen van zondag 12 februari

Ook de Expeditie Grunnen van deze zondag zit er weer op. Net als gisteren zat ook vandaag Derk Bosscher achter het stuur. Jan Sliep keek weer door de cameralens en achterin de bus hield Susanne Evers via sociale media bij wat er in de provincie gebeurde. Het was een afwisselende dag...

Hónderdzeumtig barrels vertrokken er vanochtend richting Scandinavië en die moesten we natuurlijk met ons eigen barrel even uitzwaaien. Onderweg kwamen we Joeri tegen die zijn hond Enchi aan het trainen was, wat een mooi beestje. Daarna spotten we de heuse ringsnaveleend in Appingedam, die sinds 2000 niet meer in onze provincie gesignaleerd is.Even later moedigden we de biljarters van het bandstoten aan in Delfzijl en moest Derk het in Vlagtwedde ontgelden bij de bushalte: de Amsterdamse studenten verstonden er niks van, dat Grunnegs. We eindigden in Ter Apel, waar met allerlei drones en modelvliegtuigen werd gespeeld.Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Kun je vandaag ergens schaatsen, ben je jarig of is er een mooi evenement bij jou in de buurt? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we straks bij jou voor de deur!Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.