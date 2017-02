Column: Praten met consumptie

Ik hang mijn jas met het lipje op de volle kapstok. Ik pak mijn tas van de grond en wil mijn plekje zoeken op de redactie. Op dat moment zie ik al mijn Noord-collega’s getooid met motorhelm, gasmasker en sluier. Ze zingen uit volle borst ‘Zeg maar niets meer’, van André Hazes.

Dat beeld zie ik voor me als ik midden in de nacht wakker schrik uit een boze droom. Het is de nacht na de dag van de ontdekking. De ontdekking van mijn gesputter. Van mijn spreken met spuug. Van mijn praten met mijn consumptie.



Ik weet niet goed wanneer het begonnen is. Maar als ik terugdenk is het al flink lang. Telkens als ik in gesprek was met een goede collega, mijn baas, een goeie vriend of gewoon iemand aan de bar van het café wreven ze over hun gezicht alsof ze een flinke dag werk achter de rug hadden. Toen ik het eenmaal had gemerkt, zag ik het bijna bij iedereen. Toch dacht ik nog steeds dat ze echt moe waren of een plotselinge aanval van jeuk hadden gekregen.



Het besef dat de reden van het gewrijf uit mijn mond kwam, kreeg ik enkele weken geleden (pas). Op mijn draagbare computer zaten steeds van die kleine vlekjes, van die drupkringetjes. Ik dacht eerst nog dat het kwam van mijn computertas die al oud en versleten is en waar ik een keer een flesje water in leeg had laten lekken. De ontdekking dat het toch echt van mijzelf kwam, was een schokkende.



Ik zat achter mijn laptop te bellen. De winterzon scheen door het redactieraam precies op mijn toetsenbord. Ik had burgemeester Pieter Smit aan de lijn over zijn bijgelegde vete met communist Engel Modderman. Als ik hem vraag of het nu voorgoed is uitgesproken, zie ik in het zonlicht een fontein van druppeltjes uit mijn mond komen en neerdalen op het toetsenbord.



Ik hoor het antwoord van de burgemeester niet meer, hang op met een ‘Bedankt voor het gesprek’ en blijf een tijdje roerloos zitten. Alle beelden van in hun gezicht wrijvende mannen en vrouwen komen voorbij. Ook filmpjes van achteruit deinzende mensen.



Ik voel me net Roelof. Roelof was - hij is helaas niet meer onder ons - een vrolijke vriendelijke kerel. Altijd lachen. Een aimabel mooi mens. Roelof had een trekje. Als hij met je praatte ging hij met zijn gezicht steeds dichter naar jouw gezicht. Zo dicht dat je kon ruiken of hij koffie had gedronken of een stuk droge worst had gegeten. Zeker als je het niet gewend was, deed je maar één ding: achteruit deinzen.



Zo deinsde er een keer een jonge lerares uit ons dorp zo ver achteruit dat ze languit over haar eigen fiets viel. Resultaat: een ladder in de panty, een scheur in de rok, een boze juf en een geschrokken Roelof.



Nu ik er over nadenk, is dat gepraat met consumptie begonnen toen ik gestopt ben met roken. Lientje is niet blij als ik rook, dus ben ik er vorig jaar zonder dat ik het zelf door had, gestopt. Ik heb het gevoel dat mijn speekseldrift is opgewekt door het gebrek aan nicotine. Ik ga gewoon weer roken. Wel stiekem, want Lientje mag het natuurlijk niet weten.



Vrijdagavond was ik op bezoek bij Hommo. Bieproaten met bier. Hommo is een van mijn beste vrienden en rookt zware shag. Het pakje lag open, de vloeitjes ernaast op tafel. Ik meteen een shaggie draaien. Hij viel wat zwaar maar een paar flesjes bier verlichtte dat gevoel. Dus nam ik nog een shaggie. Scherp lette ik op Hommo of hij ook over zijn gezicht zou wrijven. Ik haalde herinneringen op van ons ritje met de eend naar Veendam om Hieronymus naar huis te brengen. Ik had mijn rijbewijs goed tien uur in bezit, toen ik achter het stuur van de deusjevo van Hommo naar Veendam reed. Hommo naast me en Hieronymus met zijn fiets achterin. Die fiets stond recht omhoog op de achterbank. Dat kon want de eend had een open dak. Het leek wat gek maar het ging prima.



Wat niet prima ging was de terugweg. De mist was zo dicht geworden, dat ik de voorruit van de eend niet meer kon zien. laat staan de weg, laat staan de route naar mijn dorp, naar mijn huis. Hommo had goeie ogen, althans dat dacht ie en wees de weg. Anderhalf uur later stonden we voor het bordje Tripscompagnie, veel verder dan huis dan waar de terugreis was begonnen. Tijdens het hele verhaal zie ik Hommo geen enkele keer wrijven. Zelfs niet toen ik vooroverboog bij het bordje Tripscompagnie. Mag ik nog een shagje? Ik nam ook nog een biertje. En we bestelden ook nog een broodje shoarma met knoflooksaus bij Ali. Op de goeie ouwe tijd.



De volgende morgen als ik beneden kom, zit Lientje aan tafel. Ze schrijft een boodschappenlijstje. ‘Was t gezelleg gusteroavend? ’Joawoah joa' en ik buig voorover om haar een zoen te geven. Lientje deinst achteruit en slaat haar handen voor haar gezicht.



Nee toch, niet weer hè…. Lientje kijkt me boven haar handen uit aan met een lelijk vertrokken gezicht. ‘Wat hestoe wel had gusteroavend? Dat Liekt ja wel op verrödde moezen...’



Ik zeg wel niks meer.



Erik Hulsegge



Ik wil een ieder bedanken voor de honderden reacties op mijn verhaal van vorige week over mijn vader. Het waren er zoveel dat ze ik onmogelijk allemaal kon beantwoorden. Daarom langs deze weg, ook namens mijn vader. Hartstikke bedankt!

