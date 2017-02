Anna en Anika beginnen containerhostel met geld crowdfunding

Ze haalden bijna 7000 euro meer op dan verwacht. De meiden van het Rebel Rebel-hostel op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen openden dit weekend hun 'kindje'.

Het Rebel Rebel-hostel had 35.000 euro nodig om de deuren te kunnen openen. Inmiddels hebben 'investeerders' in totaal 41.890 euro in het project van Anna Liefers en Anika Postma gestoken via crowdfunding Acht zee-containers bekleed met steigerhout, vormen het gebouw. In elke container staat een aantal stapelbedden. Postma en Liefers mikken vooral op jongeren en dan met name internationale studenten die hun vrienden uit het buitenland laten overkomen.Het nieuwe hostel viert de opening zaterdag met een klein festival., moet de bewustwording van huidkanker vergroten.