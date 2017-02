FC Groningen op waarde geklopt door Feyenoord

(Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen heeft zaterdagavond in de Kuip met 2-0 verloren van Feyenoord. Toornstra scoorde beide doelpunten voor de Rotterdammers. Juninho Bacuna werd een kwartier voor tijd met een rode kaart uit het veld gestuurd.

Verdedigende tactiek

Trainer Ernest Faber had een uiterst verdedigend concept bedacht voor deze uitwedstrijd. De Groningers traden in een 5-4-1 opstelling aan in Rotterdam. Feyenoord had een groot overwicht, maar de grootste kans kwam in de 35e minuut voor FC Groningen. Mahi kwam goed door over de linkerkant en gaf een perfecte voorzet op Jenssen. De Noor had de bal voor het intikken, maar schoot met links naast.



Tegentreffer

Vijf minuten voor de pauze viel de tegentreffer voor de FC alsnog. Berghuis speelde op de rechterkant van Nieff uit en bediende Toornstra die de bal in de verre hoek schoot. Deze 1-0 was tevens de ruststand.



Tweede goal

Na de onderbreking was het spelbeeld ongewijzigd. Groningen verdedigde met man en macht, Feyenoord zocht de tweede treffer. Deze viel in de 66e minuut. Van der Heijden speelde met een mooi hakje Toornstra vrij die doeltreffend uithaalde.



Rode kaart

Hiermee was het duel beslist. Een kwartier voor tijd kwam Bacuna in op Kongolo. Scheidsrechter Gözübüyük leek de gele kaart te willen trekken, maar op advies van de vierde man werd het direct rood.



Ranglijst

Het was de eerste nederlaag voor de Groningers dit kalenderjaar. FC Groningen staat op de negende plaats in de eredivisie met 26 punten uit 22 wedstrijden.

