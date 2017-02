Honderden trouwe fans bij jubileumconcert van Burdy

(Foto: RTV Noord / Steven Radersma) (Foto: RTV Noord / Steven Radersma)

Het begon 25 jaar geleden met het nummer 'De vizzers van Zoltkamp'. In de jaren die volgden schreef hij 150 andere nummer: Burdy, de zingende melkboer uit Ulrum. Alhoewel, melkboer is hij niet meer, tegenwoordig is hij buschauffeur.

Volle zaal

Honderden trouwe fans komen zaterdag naar Roden, waar Burdy in De Pompstee zijn jubileum viert met een groot concert, inclusief gastoptredens van tien andere artiesten. De zaal stroom al vroeg vol. Sommigen willen graag met Burdy op de foto. waar hij uitgebreid de tijd voor neemt.



'Kmappe man'

'Ik vind zijn teksten zo mooi', zegt een bezoekster uit Apeldoorn. 'We hebben anderhalf uur in de auto gezeten maar dat heb ik er graag voor over. Ik vind het trouwens ook een knappe man.'



Mooiste nummers

Burdy speelt niet al zijn liedjes, maar een flink deel komt wel voorbij in het bijna vijf uur durende feestconcert. 'Je brengt de mooiste nummers die je hebt gemaakt en waar de mensen zich prettig bij voelen', zegt de zanger uit Ulrum.



Het feest in Roden gaat nog door tot in de kleine uurtjes.

Door: RTV Noord Correctie melden