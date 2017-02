Lycurgus lijdt dure nederlaag

(Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben dure punten verspeeld in de strijd om de koppositie. De Groningers verloren in eigen huis met 1-3 van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

Setverlies

De Groningers begonnen goed in een uitverkocht Alfa-college Sportcentrum. Zo'n duizend toeschouwers zagen dat Lycurgus de eerste set won met 25-21. De drie volgende sets gingen naar de bezoekers (22-25, 26-28 en 24-26).





Eerste competitienederlaag

Het is de eerste competitienederlaag voor de Groningers van dit seizoen. In december vorig jaar werden de Groningers al uitgeschakeld in het bekertoernooi door Dynamo (1-3). Voor de competitie won Lycurgus in november uit met 3-2 van Dynamo.





Stand

Lycurgus staat nu tweede in de eredivisie met 44 punten uit 16 wedstrijden. Dynamo is koploper met 46 punten en een wedstrijd meer gespeeld. De volgende thuiswedstrijd van Lycurgus is op zaterdag 25 februari tegen TT Papendal Arnhem.

Door: RTV Noord Correctie melden