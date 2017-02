CU: 'Lokale aannemers hebben geen eerlijke toegang tot aardbevingsklussen'

(Foto: ChristenUnie)

Kleine aannemers lopen veel klussen mis door toedoen van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat zegt de ChristenUnie in Provinciale Staten. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Volgens de partij wordt het kleine aannemers moeilijk gemaakt. Zo moeten ze verplicht extra cursussen volgen om aardbevingsschade te mogen herstellen. Die cursussen moeten 'grof worden betaald'. Alleen voor het herstel in het bevingsgebied zouden aannemers dergelijke diploma's nodig hebben.



Zelfs na het behalen van de cursus, krijgen de aannemers alsnog geen klussen. Zo negeert het CVW het verzoek van inwoners van het gebied om met lokale aannemers in zee te gaan.



'Op dit moment is het versterken van woningen volledig afhankelijk van het CVW en hebben bewoners nauwelijks iets te zeggen over hun eigen huis', zegt fractievoorzitter Stieneke de Graaf.



De partij wil weten of de handelswijze van het CVW wettelijk is toegestaan.

