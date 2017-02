Donar bindt ook Aris aan de zegekar

(Foto: FotoKlick Fotografie archief)

De basketballers van Donar blijven winnen. Zaterdagavond moest Aris Leeuwarden eraan geloven. Het werd in Leeuwarden 84-74 in Gronings voordeel.

Gat

In de beginfase ging het spel gelijk op. Na het eerste kwart stond Donar met 22-20 voor. In het tweede kwart sloeg Donar een gat van zeven punten en ging met een voorsprong van 42-35 de rust in. Het driepuntsschot viel niet bij Donar, over de hele wedstrijd zelfs één op zestien, maar de scores inside compenseerden dit.



Verschil in tact

In de tweede helft bleef het verschil van minimaal zeven punten constant in tact en kwam Donar niet meer in de problemen. Topscorer aan de kant van de Groningers was Dario Pasalic met 24 punten. De Groningers zijn ruimschoots koploper in de eredivisie met 36 punten uit negentien wedstrijden.





Door: RTV Noord