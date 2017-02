Post pakt tweede plaats in Den Haag

Marathonschaatser Robert Post uit Groningen is zaterdagavond tweede geworden bij de twaalfde wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup. De winst in Den Haag ging naar Arjan Stroetinga.

Post maakte deel uit van een kopgroep van tien rijders die een ronde voorsprong hadden genomen op het peloton. Op het ijs van De Uithof in Den Haag kwam het tot een eindsprint waarin Post net tekort kwam voor de hoogste plek op het podium. De derde plaats was voor Ingmar Berga uit Hoogeveen.Mats Stoltenborg blijft koploper in het algemeen klassement. De beste Groninger is Sjoerd den Hertog die op de vierde plaats staat. Post is achtste.