Kijk terug: documentaire 'De Stille Beving' op RTV Noord

De documentaire De Stille Beving was zondagavond twee keer te zien op RTV Noord. Gedurende een week is de aflevering terug te kijken.

De Stille Beving staat nog een week lang op Uitzending Gemist op de website van RTV Noord.De documentaire gaat over het door aardbevingen getroffen gezin van Annemarie Heite uit Bedum. Twee jaar lang werden de bewoners van hun eeuwenoude boerderij aan de Ter Laan gevolgd door 24 camera's.De Stille Beving ging eind januari in première in de bioscoop. Zondagavond was de documentaire van maker Piet Hein van der Hoek voor het eerst te zien op TV.