2.500 kaartjes naar Dijkhoff om uitzetting Wagif te voorkomen

(Foto: Rob Mulder/RTV Noord)

Kinderen uit de gemeente Tynaarloo hebben zaterdag zo'n 2.500 zelfgemaakte ansichtkaaren op de post gedaan. Met die kaarten willen de kinderen duidelijk maken dat Wagif Faredzjualev uit Eelde in Nederland moet blijven.

Wagif komt uit Azerbeidzjan en woont al vijftien jaar in Eelde. Hij dreigt het land uitgezet te worden. Wagif's vrouw Günel en zijn kinderen Farhad en Leyla zijn wel Nederlands staatsburger en mogen daarom blijven.



Boodschap

Op negentien basischolen in de gemeente Tynaarloo werden anderhalve week geleden de ansichtkaarten uitgedeeld. De leerlingen konden een boodschap op de kaart schrijven of een tekening maken.



Den Haag

Aanstaande dinsdag reizen dorpsgenoten van Wagif met de bus naar Den Haag om handtekeningen en een kunstwerk aan staatssecretaris Dijkhoff te overhandigen.

Door: RTV Noord Correctie melden