Ringsnaveleend doet vogelaarshart sneller kloppen

(Foto: Remco Been)

De ringsnaveleend komt hier bijna nooit en is daarom voor vogelaars de reden om naar Appingedam af te reizen. Het dier komt vooral voor in Noord-Amerika en Canada, maar hij is nu dit weekend te spotten in de vijver aan de Woldweg in Appingedam.

'Een mannetje is slechts drie keer eerder in Groningen geweest', vertelt vogelaar Rudi Wortelboer uit Uithuizen. Dat heeft hij uit een vogelaarsboek. Nadat Wortelboer hoorde dat de eend in Groningen was, reisde hij zondagochtend vroeg voor zonsopang naar Appingedam om de vogel met eigen ogen te bekijken. 'Helaas sliep de eend nog. Ik heb hem wel gezien, maar onduidelijk'.



Ook andere vogelaars waren er volgens Wortelboer. Hij verwacht dat veel vogelspotters naar Appingedam zullen gaan om deze dwaalgast met eigen ogen te bekijken. 'Hij is hier zeer zeldzaam. Eerder deze winter was er één in Limburg. Misschien wel dezelfde. Daar kwamen honderd mensen op af.'

Door: RTV Noord Correctie melden