Auto van volkszanger Frank van Etten vat opnieuw vlam

Eén van de twee Mercedessen van de Groningse volkszanger Frank van Etten heeft opnieuw vlam gevat. Vorige week zaterdag stonden allebei zijn auto's in brand.

De twee Mercedessen stonden achter het hek van een autoschadeherstelbedrijf aan de Nagelpoelweg in Apeldoorn, zo meldt Omroep Gelderland . Vermoedelijk gaat het om brandstichting.Van Etten is ervan geschrokken. 'Ik heb met een paar gekken te maken. Dit is een tweede serieuze bedreiging binnen een week', aldus Frank van Etten.De volkszanger is geboren in Stadskanaal en woonde daarna in Nieuwe Pekela. Enkele jaren geleden is hij verhuisd naar Sint Anthonis in Noord-Brabant.