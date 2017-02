LTO Noord komt met meldpunt voor koeien in paniek

LTO Noord komt met een meldpunt voor koeien in paniek. De boerenorgansiatie hoopt hierdoor meer inzicht te krijgen in dit mysterieuze fenomeen.

Directe aanleiding zijn de paniekerige koeien in Stitswerd. Boer Jan Oudman trok onlangs aan de bel nadat zijn koeien in volslagen paniek door de stal renden. Op exact hetzelfde moment gebeurde dat ook bij collega-melkveehouders in de omgeving.Na publicatie van dit verhaal meldden zich meer melkveehouders moet koeien die regelmatig in blinde paniek rondrennen, in of buiten de stal. 'Het zijn er veel meer dan ik had gedacht', zegt Oudman.Alma den Hertog van LTO Noord over die meldingen: 'Er is in ieder geval een gevoel van herkenning dat koeien om onverklaarbare reden in paniek raken. Het zijn gevoelige dames'.Er worden volop suggesties gedaan over mogelijke oorzaken. Zo zouden de koeien van slag raken door 4G of 5G-netwerken, door aardbevingen, aardstralen of roofvogels die rondcirkelen. Ook zouden bepaalde geuren voor paniek kunnen zorgen.'We gaan niet speculeren over de oorzaak', zegt Den Hertog. 'LTO Noord komt met een meldpunt op de site waar boeren kunnen melden als er koeien in paniek zijn, hoe laat en waar dat gebeurt, wat het gedrag is en wat de frequentie is.'Met die gegevens hoopt LTO Noord een lijn te ontdekken in de paniekreacties om zo wellicht meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke oorzaken.