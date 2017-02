Kupers verovert zesde indoortitel op 800 meter

(Foto: RTV Noord (archief))

Atleet Thijmen Kupers heeft zondag voor de zesde keer op rij de Nederlandse indoortitel op de 800 meter veroverd. De atleet van Groningen Atletiek won de finale in het Omnisport van Apeldoorn met overmacht in 1.49,20.

Limiet

Kupers plaatste zich zaterdag in de series al voor de EK indoor begin maart in Belgrado. De 25-jarige atleet dook toen met 1.48,33 ruim onder de limiet van 1.49,00. In 2015 liep Kupers naar brons bij de EK indoor in Praag.



Tevreden

,,Ik ben net terug van een blessure, heb eigenlijk pas een week goed hardlooptraining gedaan. Dus ik ben tevreden met mijn optredens hier. Het was in ieder geval goed genoeg voor de titel, die wilde ik me niet zomaar laten afpakken. De vorm is nog niet zoals die zou moeten zijn voor een medaille straks in Belgrado, maar ik heb nog de tijd eraan te werken'', zei de kampioen na afloop.

