Dronken Ter Apeler slaat met auto over de kop bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden bij Roswinkel (Foto: Provincie Drenthe)

Een automobilist uit Ter Apel is zaterdagnacht met zijn auto over de kop geslagen op de N391 bij Roswinkel. De man had te veel gedronken.

De man reed vanuit Emmen richting Ter Apel. De 37-jarige automobilist zag de werkzaamheden bij Roswinkel over het hoofd. Hij miste een tijdelijke rotonde en reed over een bult zand. De auto ging vervolgens slingeren en eindigde op de kop.



De man moest voor controle mee naar het ziekenhuis.

Door: RTV Noord Correctie melden