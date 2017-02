Brandweer haalt vastgevroren vogels uit het ijs

De zwaan bij Ten Post (Foto: Johan Wildeboer / 112Groningen) Eelde (Foto: Van Oost Media)

Applaus voor de brandweer zondagmiddag voor de redding van een watervogel bij Eelde. In Ten Post redde de brandweer een zwaan die vastzat in het ijs.

In eelde zat een kleine watervogeltje vast midden in de vijver bij het Else van der Laanhuis. Waarschijnlijk zat het dier vast aan een stuk vislijn.



Een brandweerman ging in een waterpak het ijskoude water in. Hij moest met een bijl het ijs kapot maken om bij de vogel te kunnen komen. Het geredde beest is meegenomen door de dierenambulance. De brandweerman kreeg applaus van omstanders voor de actie.



Zwaan

In Ten Post baanden twee duikers van de brandweer zich een weg door het ijs om bij de zwaan te komen. Het dier zat vast op het Damsterdiep. Het dier was sterk verzwakt en is naar de dierenopvang in Westernieland gebracht. Of de zwaan het heeft overleefd, is onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden