'Het is triest dat de rechter er aan te pas moeten komen'

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een inwoner van Appingedam eist via de rechter dat de NAM volledige inzage geeft in het eigen schadedossier. De zaak dient maandag voor de rechtbank in Groningen.

Nicole van Eijkern heeft in juli vorig jaar dat dossier al opgevraagd. 'Ik krijg alleen wat losse stukjes. De zaak wordt heel bewust getraineerd. Dat stoort mij en vele anderen zeer.'



Recht op

Ze vindt dat zij en ook alle gedupeerden recht op volledige inzage in hun eigen dossiers hebben. 'Ik wil weten hoe er over mij geschreven en ook gesproken wordt. Niet alleen door de NAM, maar ook de onderlinge communicatie met alle andere instanties die zich hier mee bezig houden. Het gaat over ons; daar hebben we meer dan recht op.'



Aanvankelijk zou de rechter zich in december hier al over buigen. De zaak werd aangehouden, nadat de NAM had toegezegd alsnog open kaart te spelen.



Ultimatum

'We hebben toen een ultimatum gesteld. Dat is inmiddels allang verstreken, maar we hebben helemaal niets meer gehoord. Zelfs geen seintje dat de zaak vertraagd is. Helemaal niets. Dat is heel tekenend.'



Het gevolg is dat de rechtszaak alsnog doorgaat. 'Het is heel triest dat de rechter hier aan te pas moet komen. Het gaat nota bene om informatie over ons zelf.'



Hetzelfde schuitje

Ze zegt de gang naar de rechter niet alleen voor zichzelf te maken. 'Er zitten zoveel mensen in hetzelfde schuitje. Ook die krijgen ook alleen maar hun dossiers in delen of soms helemaal niet te zien. Op die manier is en blijft het een ongelijke strijd. Daar moet een einde aan komen.'



De NAM laat weten niet te reageren 'omdat de zaak onder de rechter is'.

Door: RTV Noord