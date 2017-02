25.000 mensen tekenen petitie Freek de Jonge

De petitie 'Laat Groningen Niet Zakken' van cabaretier Freek de Jonge is inmiddels door een kleine 25.000 mensen ondertekend.

Niet alleen uit Groningen stromen de handtekeningen binnen. Ze komen uit alle delen van het land.Freek de Jonge overhandigde de petitie dinsdag na afloop van de fakkeloptocht door de binnenstad van Groningen aan Commissaris van de Koning René Paas. Hij is één van de vele ondertekenaars.Inmiddels is er ook nog andere petitie in het leven geroepen. Daarbij gaat het om een oproep tot een parlementaire enquete over de gaswinning. Die is inmiddels door ruim tweeduizend mensen ondertekend.