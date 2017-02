Groningse schrijft 25 blogs over Mata Hari

Het is dit jaar een eeuw geleden dat de Friese Margaretha Zelle, beter bekend als Mata Hari, ter dood werd gebracht op verdenking van spionage. Online leeft ze voort op een Gronings weblog.

Het Friesch Museum in Leeuwarden gaat dit jaar een tentoonstelling aan haar wijden en als voorproefje daarvan gaat maandag het weblog over Mata Hari online. De maker? Hanneke Boonstra, die ook nog enige tijd bij RTV Noord werkte.Boonstra verdiepte zich de afgelopen jaren in het leven de wereldberoemde exotische danseres die tijdens de Eerste Wereldoorlog verstrikt raakte in de wereld van de spionage, omdat ze dacht dat ze familie van haar was.Na onderzoek bleek dit niet zo te zijn, maar Boonstra raakte dermate gefascineeerd door de fameuze spionne dat ze uitgroeide tot 'Mata Hari-deskundige'.Zo was ze onlangs wereldnieuws omdat ze ontdekte dat de dossiers van Mata Hari al door de Fransen openbaar gemaakt waren. Iedereen dacht dat dat pas in oktober van dit jaar, 100 jaar na haar executie, zou gebeuren.Volgens Boonstra was Mata Hari wel degelijk een spionne, maar een heel slechte en hebben de Duitsers niets aan haar gehad.